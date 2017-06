Sodinha contro i tabù: "Fare sesso prima delle partite fa bene"

Ha perso 16 kg nell'ultimo periodo ed è alla ricerca di una nuova chance per la sua carriera. Dopo il prematuro ritiro e il ritorno con il Mantova a gennaio, il brasiliano Felipe Sodinha vuole tornare protagonista. Ospite negli studi di Sportitalia, l'ex fantasista di Trapani, Brescia e Bari ha confessato: "Ho commesso tanti errori, ho ceduto al vizio dell'alcol. Ora sono cambiato, tra qualche mese diventerò padre e aspetto una seconda occasione. Il Trapani? Perché no, mi piacerebbe tornarci. Aspetto un'offerta concreta, sono pronto a rimettermi in gioco".

Ma non è finita qui, perchè Sodinha ha svelato anche di aver fatto in passato sesso prima delle partite: “E’ capitato due-tre volte che ho portato in ritiro una donna il giorno prima della partita. Successe ai tempi di Bari e Brescia, ma poi feci gol e abbiamo vinto. Il sesso fa bene, è la stessa cosa di un calciatore che lo fa con la moglie quando torna a casa. Romario lo faceva spesso, Ronaldo anche. A Bari mi allenava Conte, ma lui non lo sapeva. Il mio compagno in camera era Caputo, ebbi rapporti anche quando lui era in stanza con me, l’ho fatto nascondere in bagno (e giù risate, ndr)”.