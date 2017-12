Soccer Team, Chevanton mantiene la promessa: pronto al debutto

"Giocheró in Terza Categoria con la prima squadra dell'Heffort, a settembre inizio la preparazione e ad ottobre sarò pronto: dobbiamo salire". Con questo messaggio a sorpresa pubblicato su Facebook alla fine di agosto, Ernesto Chevanton aveva annunciato il suo ritorno in campo a quasi tre anni dall'addio al calcio giocato e oggi l'attaccante uruguaiano è finalmente pronto al debutto.

L'ex bomber, 37 anni compiuti ad agosto e oltre 100 gol in carriera con le maglie tra le altre di Lecce, Monaco e Siviglia, mantiene la promessa fatta quattro mesi fa e ricomincia dal "suo" Salento. Il “Che” tornerà a indossare le scarpette chiodate all’Heffort Stadium di Parabita, comune di 9000 anime in provincia di Lecce, dove la sua Soccer, quarta in classifica, affronterà la Nuova Andrano, seconda forza del campionato. Chevanton sarebbe tornato in campo anche prima, ma l’attesa si è prolungata perché si è rimasti a lungo in attesa dell’autorizzazione della Federcalcio uruguaiana, dove l'ex Lecce aveva disputato l’ultima gara della carriera professionistica nel 2014, con il Liverpool Montevideo.

Leccese d'adozione ormai da anni, Chevanton sembrava destinato ad una carriera da allenatore e aveva iniziato a seguire le squadre giovanili dell'Heffort (società presieduta dal suocero Pasquale Bruno) oltre che il corso a Coverciano per poter allenare in D, ma evidentemente il richiamo del gol è troppo forte e Cheva è pronto all'esordio della sua nuova vita da calciatore: sulle spalle sempre il numero 19.