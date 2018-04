Sneijder all'attacco del Nizza: "Perché mi hanno preso?"

La rinascita di Wesley Sneijder. L'olandese ex Inter, attualmente in Qatar all'Al-Gharafa, ha dimenticato l'esperienza negativa al Nizza tanto da essere stato scelto come capitano della squadra di Uygun.



Il 33enne, in un'intervista alla rivista olandese Helden, è tornato sui mesi difficili vissuti in Francia: "Ancora non so cosa sia successo. Sono passati a un sistema di gioco completamente diverso, l’allenatore voleva improvvisamente qualcos’altro. Dal primo giorno che ero lì. Non capisco davvero perché mi hanno preso. Non sono stati rispettati gli accordi".



"Ho anche rinunciato a metà dello stipendio che prendevo al Galatasaray - prosegue Sneijder - certo che ero inca.... Per fortuna ho abbastanza esperienza e ho continuato ad allenarmi, ben sapendo che lamentamendomi non sarebbe successo nulla. Poi ho giocato una partita, la migliore dell'ultimo periodo, ma non è cambiato niente. Nessuno capiva il perché stavo in panchina, nemmeno i miei compagni. Il rapporto con il tecnico Favre? Alla fine ho detto quello che pensavo, sì. Diciamo che ho ho aperto il mio cuore...".