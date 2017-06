Slovacchia, proposta di matrimonio per... la guardalinee

Da Lapadula in poi, quando si tratta di proposte di matrimonio che hanno come protagonista un calciatore, se ne sono viste di tutti i colori, ma quanto accaduto in Slovacchia durante l’incontro di quinta divisione fra Nizna e Tatran, non lo avevamo ancora visto.

Poco prima del fischio di inizio Lubomir Vajecka, giocatore del Nizna, si è inginocchiato e ha chiesto la mano della guardalinee Petra Lepackova. Una dichiarazione d'amore che ha scatenato l'entusiasmo dei circa 400 tifosi presenti allo stadio e che in poco tempo sta facendo il giro della rete. Un gesto coraggioso ripagato dalla risposta affermativa di Petra, che incredula e commossa ha detto sì al suo romantico futuro marito.