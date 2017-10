Slovacchia, Hamsik: "Dobbiamo aspettare gli altri per il playoff: sistema vergognoso"

La Slovacchia ha raggiunto la seconda posizione nel Girone D di qualificazione ai Mondiali di Russia ma il suo destino è ancora incerto. Per questo Marek Hamisk va all'attacco ai microfoni di sports.sme.sk: "L'obiettivo era il secondo posto e ci siamo riusciti, ora però non dipende da noi: ci toccherà aspettare gli altri risultati per gli spareggi".



Le parole del capitano del Napoli non lasciano spazio a interpretazioni: "Abbiamo raggiunto un grande traguardo ma è vergognoso questo sistema, il fatto di dover attendere". Alla Nazionale di Kozak non resta che incrociare le dita e sperare in combinazioni favorevoli nelle gare odierne, in particolare Ucraina-Croazia, Galles-Irlanda, Estonia-Bosnia e Grecia-Gibilterra. Non è bastato per il momento arrivare davanti a Scozia (migliore differenza reti) e Slovenia.