Skenderbeu escluso per 10 anni dalle competizioni europee

Dieci anni fuori dalle competizioni europee. La condanna che la Uefa ha riservato agli albanesi dello Skenderbeu è esemplare e a suo modo storica: il club che ha vinto il titolo nazionale in Albania 6 volte negli ultimi 7 anni non potrà partecipare all'Europa League o alla Champions, né ovviamente ai turni preliminari di entrambi i tornei, fino al 2028.



La stangata, cui si unisce una multa da un milione di euro, è dovuta alle combine che il club ha organizzato nel campionato albanese vinto nel 2015-16, titolo già revocato: nella stagione in corso lo Skenderbeu ha partecipato all'Europa League chiudendo all'ultimo posto con 5 punti il girone con Dinamo Kiev, Partizan Belgrado e Young Boys.