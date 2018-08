Siviglia, tripletta all'esordio in Liga per André Silva

La Liga fa ritornare il sorriso sul volto di André Silva: l'attaccante portoghese, passato dal Milan al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni di euro, fa il suo esordio nel campionato spagnolo segnando una tripletta decisiva per la vittoria degli andalusi sul campo del Rayo Vallecano. L'ex rossonero è stato schierato titolare a fianco di Vazquez, e proprio l'ex Palermo sblocca dopo un quarto d'ora con un bel colpo di tacco.



Lo show di André Silva parte alla mezz'ora con il sinistro che batte Amat prima del raddoppio da opportunista proprio allo scadere del primo tempo. Il portoghese si porta a casa il pallone segnando anche al 79' ben servito da Vazquez. Il rigore finale di Embarba fissa il risultato sul definitivo 1-4.



Con questa tripletta André Silva segna più gol in Liga di quelli messi a segno tutto l'anno scorso in serie A (due in 24 partite, otto invece in Europa League). È inoltre il primo tris nella Liga di un giocatore al debutto nel campionato spagnolo per quanto riguarda il 21° secolo.