Siviglia, Montella sarà esonerato: pronto Caparros

La sconfitta contro il Levante ha portato a nove le gare consecutive senza vittorie per il Siviglia che, soprattutto, rischia concretamente di restare fuori dalla zona Europa League: è attualmente settimo a tre punti dal sesto posto (ma con una partita in meno). La squadra è stata contestata dai tifosi e il presidente Castro non ha voluto parlare della posizione di Vincenzo Montella: "L'unica cosa che sappiamo è che abbiamo perso di nuovo, sul resto non posso dire niente".



Ma è chiaro che, dopo la conferma a tempo dei giorni scorsi (e l'allontanamento del ds Arias), l'ex allenatore del Milan ha le "ore contate" come riporta As. Il quotidiano spagnolo si spinge oltre facendo già il nome del sostituto: sarà Joaquin Caparros, nome che circolava già alle prime voci di esonero di Montella.



Il tecnico 62enne però vuole un contratto a lungo termine, rifiutando di fare solamente il traghettatore: una volta che verrà trovato un accordo con il Siviglia, Montella (che dopo il Levante ha glissato: "Faccio questo lavoro con entusiasmo, professionalità e fiducia perché mi piace. Penso che si possa finire meglio la stagione e ogni altra cosa non è affar mio") sarà esonerato. La stagione 2017/18 si chiuderà quindi nel peggiore dei modi per l'italiano: a novembre mandato via dal Milan, a maggio dal Siviglia.