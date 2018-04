Siviglia, Montella rischia grosso: martedì la decisione

Due esoneri nella stessa stagione. Probabilmente non sarebbe un record, ma di sicuro neanche qualcosa di cui andare fiero per Vincenzo Montella, che dopo il pesante ko subito dal suo Siviglia nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona rischia seriamente un altro licenziamento.

La manita subita dal Barça, la quarta da quando l'ex tecnico del Milan siede sulla panchina andalusa, non è affatto piaciuta alla dirigenza del Siviglia, che secondo 'La Gazzetta dello Sport' prenderà la propria decisione sul futuro dell'allenatore italiano dopo il cda in programma domani.

"La delusione è enorme - ha detto il presidente Castro dopo la finale - però ora è il momento di mantenere il sangue freddo. Siamo in contatto con Montella, siamo molto preoccupati per la situazione e continueremo a parlare con lui, però l’esperienza mi dice che ci vuole calma: facciamo passare il lunedì, martedì abbiamo un consiglio d’amministrazione, lì valuteremo il da farsi e prenderemo le decisioni che riterremo più opportune per gestire le 5 partite che ci restano da giocare in Liga".

Il Siviglia, che soltanto qualche settimana fa si giocava l'accesso alle semifinali di Champions League, è attualmente settimo in campionato e non vince da sette partite: per la prima volta negli ultimi anni la squadra rischia seriamente di finire fuori dall'Europa e i tifosi insorgono. Al ritorno da Madrid i giocatori sono stati contestati da un gruppo di tifosi, mentre Montella è stato invitato a fare le valigie.

L'ex allenatore del Milan comunque non ha perso il sorriso e si è difeso così in conferenza stampa: "Abbiamo eliminato una squadra come il Manchester United che ha speso 300 milioni e ce la siamo giocata col Bayern Monaco, mentre in Coppa siamo arrivati in finale eliminando l'Atletico Madrid e perdendo contro una rivale più esperta di noi. Abbiamo pagato questi sforzi, ma sono convinto che possiamo arrivare in Europa. Dico solo che il lavoro va valutato nel suo insieme, sulla bilancia deve entrare tutto. Io ho un contratto e per come la vedo io resterò qui anche l'anno prossimo".