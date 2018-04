Siviglia, Montella: "Qui sono felice, non voglio andare via"

Vincenzo Montella ha le idee molto chiare sul proprio futuro. Nella conferenza stampa pre-Deportivo il tecnico ex Milan ammette: "Al Siviglia sono contento e ho un contratto anche per la prossima stagione. È vero che esiste una clausola rescissoria, ma non la conosco bene."



"Dovreste chiedere al presidente. Personalmente, penso solamente ad allenare. Mi piacerebbe molto continuare la mia avventura qui", aggiunge l'allenatore mandando un messaggio alla società.



I biancorossi occupano la settima posizione in campionato (mancano sei giornate al termine), a -1 dal Villarreal, fuori dalla Zona Europa League, e devono disputare la finale di Coppa del Re contro il Barcellona. In Champions League invece i Rojiblancos sono stati eliminati ai quarti dal Bayern Monaco.