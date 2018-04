Siviglia, Montella: "Milan? Qui dicono che il lavoro è duro"

"Se questa era la partita che poteva scrivere la storia sono orgoglioso di averne fatto parte. È stata una notte magica". Vincenzo Montella, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, gode ancora per l'impresa del suo Siviglia all'Old Trafford contro il Manchester United, impresa che ha permesso agli andalusi di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale di Champions League.



Per il tecnico è anche l'occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Mi vogliono bene e io ricambio. Si vive benissimo. Secondo i giocatori che alleno adesso il lavoro è duro...". Chiaro il riferimento ad alcuni milanisti, Kessié in testa, che nelle scorse settimane avevano detto che con l'Aeroplanino in panchina si lavorava poco durante la settimana.



Il Milan sembra però già dimenticato: "Non ho rimpianti o rimorsi di nessun tipo. Ero un allenatore diverso da quello che cercavano loro. Seguo tutto pochissimo, solo quello che riguarda la mia squadra".