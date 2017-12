Siviglia, Montella: "Grande occasione, giocheremo con passione"

Giorno di presentazione per Vincenzo Montella a Siviglia: "Questa è una grande opportunità per me, voglio vincere di più come allenatore e questo club me ne darà la possibilità, ricordo ancora l'atmosfera che c'era qui quando ho giocato con la Fiorentina". La squadra andalusa, però, ha fatto un solo punto nelle ultime tre gare: "Non ho ancora avuto modo di vedere le prestazioni recenti della squadra ma lo farò presto, dovremo giocare con passione".



L'ex Milan ha parlato brevemente di mercato: "Avrò un confronto con N'Zonzi per capire le sue ambizioni, poi vedremo con la dirigenza se e cosa fare". L'esordio nella Liga sarà il 6 gennaio contro il Betis, un derby: "So che sono partite diverse dalle altre, non sarà facile prepararla in così pochi giorni ma è bello iniziare così".



Enzo Maresca sarà nel suo staff per facilitarne l'inserimento in Spagna: "Ha tutta la mia stima, qui ha fatto la storia. Prometto di imparare velocemente lo spagnolo". Montella è arrivato a Siviglia con il vice Daniele Russo e tutti i suoi collaboratori, alcuni dei quali si erano visti già a Milanello: Nicola Caccia assistente tecnico, Mario Innaurato preparatore, Cristian Savoia trainer e Simone Montanaro analista. Confermati invece José Luis Silva, allenatore dei portieri, e un altro analista che già facevano parte del club.



Il debutto ufficiale sulla panchina andalusa sarà il 3 gennaio in Coppa del Re (contro il Cadice): proprio come Unai Emery, un mito da quelle parti.