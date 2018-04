Siviglia, Montella è stato esonerato

Il Siviglia ha esonerato Vincenzo Montella. La sconfitta contro il Levante ha portato a nove le gare consecutive senza vittorie per il Siviglia cherischia concretamente di restare fuori dalla zona Europa League: è attualmente settimo a tre punti dal sesto posto (ma con una partita in meno). La squadra è stata contestata dai tifosi e il presidente Castro ha deciso così di cambiare la guida tecnica.



Dopo la conferma a tempo dei giorni scorsi (e l'allontanamento del ds Arias), è dunque arrivata la svolta. Per l'allenatore campano (arrivato il 30 dicembre, con gli andalusi ha raggiunto i quarti di Champions e ha perso 5-0 la finale di Coppa del Re col Barcellona) si tratta del secondo esonero in una stagione considerato che a novembre il Milan lo aveva sollevato dall'incarico. Decisivo, in senso negativo, il cammino in Liga con 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte in 19 partite.



Il sostituto dell'ex Aeroplanino è il 62enne Joaquin Caparros che siederà sulla panchina degli andalusi fino al termine della stagione e in seguito occuperà un ruolo, ancora da definire, all'interno del club.