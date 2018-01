Siviglia, Montella debutta battendo 2-0 il Cadice

Le belle notizie sono almeno tre: la vittoria, innanzitutto; il recupero di N'Zonzi, uno che vale 40 milioni e che Berizzo aveva messo di fatto fuori rosa; il rigore parato da Sergio Rico, salutato come un "miracolo" sui social. L'esordio di Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia difficilmente poteva andare meglio: 2-0 a Cadice nell'andata degli ottavi di Coppa del re e quarti ipotecati contro una squadra di Serie B spagnola che ha comunque lottato fino alla fine.



Le cose si sono messe subito bene per l'ex allenatore del Milan: Nolito ha sbloccato il risultato dopo appena 9 minuti, Jesus Navas ha raddoppiato al 23'. Così, dopo un quarto di gara, il Siviglia ha potuto gestire andando anche vicino al gol con Muriel nella ripresa. Poi all'85' Sanchez ha avuto la possibilità di accorciare le distanze, ma non l'ha sfruttata, facendosi parare il rigore.



Prima di Montella, c'era stato un altro debutto da sogno, quello di Diego Costa: il bomber tornato all'Atletico Madrid ha aspettato quattro mesi prima di poter scendere in campo e l'ha fatto nel migliore dei modi trovando il terzo dei quattro gol realizzati dai colchoneros allo Lleida.