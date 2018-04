Siviglia, Montella: "Abbiamo fatto la storia, addio"

@VMontella se despide de la afición y su plantel deseando lo mejor al #SevillaFC.



https://t.co/abkhCT5dat pic.twitter.com/5PpIY830IW — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 29 aprile 2018

Nessun rancore, né da una parte né dall'altra.di congedarsi con onore, pubblicando sui propri account social e sul proprio sito il saluto dell'allenatore esonerato dopo l'ennesima sconfitta in campionato che ha portato gli andalusi per la prima volta nella stagione fuori dalla zona Europa League. Uno smacco per un club che quest'anno era in, dove con Montella è arrivato ai quarti facendosi eliminare dal Bayern e dopo aver fatto fuori il Manchester United, e che ha vinto tre Europa League di fila dal 2014 al 2016."Sono qui per salutare tutti i tifosi che sono stati grandiosi - ha detto Montella in spagnolo - e i giocatori che hanno fatto tanto per me in questa stagione. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, voglio salutare tutte le persone che lavorano nel club e per il club, non ho la possibilità di farlo di persona., ma posso dire che ho lavorato con forza ed entusiasmo fino alla fine, spero veramente che il Siviglia possa arrivare in Europa. Per questo chiedo ai tifosi di stare vicino ai giocatori nelle ultime 4 partite, ne hanno bisogno in questo momento"."Voglio dire grazie a tutti, al club, al presidente: per me è stata un’esperienza corta, ma intensa, con giorni meravigliosi, dove abbiamo fatto la storia di questo club. Sono orgoglioso di averlo fatto io come allenatore,(finale persa 5-0 con il Barcellona, n.d.r.), ma abbiamo pagato nella Liga. Grazie a tutti, ai tifosi, per me è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Grazie a tutti, addio a tutti".