Siviglia, Mercado: "Qualsiasi contatto per il Real Madrid è rigore"

Il Siviglia è riuscito a battere il Real Madrid e a rimanere settimo, posto valido per i preliminari di Europa League, con la possibilità anche di arrivare sesto ma la partita del Sanchez Pizjuan ha riproposto le consuete polemiche sugli arbitraggi considerati pro-blancos. Tra i più polemici dopo la partita, Gabriel Ivan Mercato che ha commentato così: "Era importante vincere e lo abbiamo fatto nonostante l'arbitraggio, ora restano sei punti a disposizione e dobbiamo portare a casa il massimo per qualificarci in Europa League".



Poi, l'affondo. Si parte dall'ammonizione ricevuta: "Theo Hernandez mi ha spinto, dato diversi colpi e io ho chiaramente risposto" mentre il giocatore del Real non ha preso il cartellino giallo.



Il difensore ha parlato anche del rigore, poi sbagliato da Sergio Ramos: "Per il Real Madrid qualsiasi contatto è rigore, a noi devono ammazzarci prima di fischiarlo. Una squadra lotta per 95 minuti e poi rischia di veder sfumare tutto per una decisione simile. Questo deve cambiare".