Siviglia, Jovetic entra e segna ma in coppa passa il Real Madrid

Esordio agrodolce per Stevan Jovetic con la maglia del Siviglia, negli ottavi di ritorno di Coppa del Re contro il Real Madrid.



Il montenegrino entra in campo proprio a fine primo tempo, sull'1-0, per sostituire l'infortunato Correa e trova il gol dopo otto minuti della ripresa: un bel tiro al volo su assist di Escudero che riporta in vantaggio gli andalusi dopo il pareggio di Asensio. Il Siviglia va anche sul 3-1 con Iborra ma nel finale il Real Madrid rimonta con Sergio Ramos e Benzema (proprio sul fischio finale, al 93') portando a 40 le partite consecutive senza sconfitte (battuto il record di 39, stabilito dal Barcellona di Luis Enrique l'anno scorso) e trovando la qualificazione ai quarti di finale considerando il 3-0 del Bernabeu.



Nelle altre partite, qualificazioni anche per Eibar (0-0 casalingo contro l'Osasuna dopo il 3-0 esterno dell'andata) e Celta Vigo che bissa il successo sul Valencia: dopo il 4-1 in trasferta dell'andata, 2-1 in casa.