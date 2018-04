Siviglia, il ds punge Montella su Sandro e Roque Mesa

Sandro e Roque Mesa sono giocatori arrivati in prestito al Siviglia nella sessione invernale del calciomercato, poco dopo l'approdo di Vincenzo Montella sulla panchina spagnola. L'ex tecnico del Milan, però, sinora non ha dato molta fiducia ai due acquisti: l'attaccante prelevato dall'Everton sinora ha messo insieme 176 minuti mentre il centrocampista ex Swansea è solo a quota 67 minuti.



Il ds del Siviglia ha voluto difendere il proprio operato indirettamente tirando in ballo proprio Montella: "Il rendimento dei giocatori dipende da quanto l'allenatore li schiera in campo, è come se avessimo comprato Messi e il tecnico non lo facesse giocare: nessuno può mettere in dubbio le qualità di Sandro e Roque Mesa. Se non giocano è una scelta tecnica, l'allenatore fa quel che crede per gestire al meglio il gruppo" le parole di Oscar Arias.