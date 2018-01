Siviglia, i tifosi contestano squadra e Montella

Mattinata ad alta tensione al centro di allenamento del Siviglia: nonostante Vincenzo Montella avesse deciso per una seduta a porte chiuse, esponenti della Biris Norte (la frangia di tifo più calda) si sono presentati alla Ciudad Deportiva chiedendo un confronto con squadra e allenatore. Situazione delicata anche perché, dopo la vittoria all'esordio in coppa del Re, l'ex tecnico del Milan ha infilato due sconfitte consecutive per 3-5 nel derby contro il Betis e per 0-1 contro l'Alaves.



I tifosi del Siviglia si sono avvicinati al campo e hanno avuto un confronto con parole anche dure ma senza contestazioni aperte o scene di violenza, anche perché presto sono arrivate camionette della polizia a controllare la situazione. Di sicuro il Siviglia dovrà provare a rialzarsi da subito, sin da mercoledì quando giocherà l'andata dei quarti di finale di coppa del Re contro l'Atletico Madrid.