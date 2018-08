Siviglia, Escudero ha rischiato la frattura del gomito

Brutto infortunio per Sergio Escudero nel match contro il Villarreal: il laterale mancino del Siviglia, dopo un contrasto aereo di testa, è caduto male sul braccio sinistro che ha fatto una torsione innaturale. Escudero è stato trasportato immediatamente in ospedale dove gli è stata diagnosticata una lussazione. Per il momento scongiurata la rottura del gomito anche se non se ne avrà certezza prima di qualche giorno: i medici hanno spiegato che prima serve che l'infiammazione passi e poi saranno ripetuti gli esami. Escudero su Twitter ha scritto questo post: "Grazie a tutti per i messaggi, non mi aspettavo tanta gentilezza. Tornerò presto e più forte, questo non è niente2.

IL POST SU TWITTER