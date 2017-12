Siviglia, ecco Montella: debutto il 3 gennaio

Vincenzo Montella è atterrato a Siviglia nel pomeriggio di venerdì e firmerà oggi il contratto con gli andalusi, ultimo atto di questa nuova avventura in Liga. Ieri il primo allenamento del nuovo corso è stato formalmente diretto da Enzo Maresca, che sarà nel suo staff anche per facilitarne l'inserimento in Spagna, ma già nel pomeriggio l'ex tecnico del Milan testerà il gruppo.



Montella è arrivato a Siviglia con il vice Daniele Russo e tutti i suoi collaboratori, alcuni dei quali si erano visti già a Milanello: Nicola Caccia assistente tecnico, Mario Innaurato preparatore, Cristian Savoia trainer e Simone Montanaro analista. Confermati invece José Luis Silva, allenatore dei portieri, e un altro analista che già facevano parte del club.



Il sito del Siviglia ha mostrato le prime foto di Montella in sede oltre a ricordare che il debutto sulla panchina andalusa sarà il 3 gennaio in Coppa del Re (contro il Cadice): proprio come Unai Emery, uno che da quelle parti è un mito.