Siviglia, Berizzo di nuovo in panchina dopo l'intervento per il cancro alla prostata

Splendida notizia in casa Siviglia. Eduardo Berizzo potrebbe essere di nuovo in panchina tre settimane dopo l'operazione per un cancro alla prostata. Il tecnico spagnolo dovrebbe guidare gli andalusi questa sera nell'anticipo della 16.a giornata della Liga contro il Levante: il club ha pubblicato su twitter un'immagine che ritrae l'allenatore nell'albergo dove la squadra è in ritiro: in precedenza Berizzo aveva dato le indicazioni tattiche ai suoi giocatori nel centro di allenamento dei biancorossi.

Berizzo pasa revista en la Ciudad Deportiva y se suma a la concentración del primer equipo



