Siviglia, Banega all'arbitro: "Quella p... di tua madre"

"Al minuto 84, il numero 10 Banega Hernandez Ever Maximiliano è stato espulso per il seguente motivo: si è diretto a me dopo essere stato ammonito, con i seguenti termini: 'Quella p….a di tua madre'.". Il referto dell'arbitro Hernandez Hernandez parla chiaro: l'ex centrocampista dell'Inter, ora al Siviglia, ha perso la testa nel finale della partita con l'Espanyol, protestando in modo veemente contro il direttore di gara e insultandolo.



In quel momento gli andalusi stavano pareggiando 1-1 e faticavano a superare il muro eretto dai catalani, così hanno finito per innervosirsi. Banega rischia una squalifica di un mese, anche se per le stesse parole ("la concha de tu madre", in spagnolo), Mascherano fu fermato per due giornate.