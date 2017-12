Siracusa-Catania, 3 minuti per annullare il gol di Lodi

Incredibile errore tecnico sfiorato durante Siracusa-Catania, gara valida per il campionato di Serie C e vinta dagli ospiti per 0-1. Al minuto 80, con il Catania già in vantaggio, l'arbitro assegna un rigore agli etnei e sul dischetto va Lodi, che però colpisce il palo e mette dentro di testa sulla ribattuta senza che nessun altro tocchi il pallone. Gol ovviamente da annullare, ma che viene clamorosamente convalidato dall'arbitro tra lo stupore dello staff del Catania (tecnico Lucarelli compreso) e le proteste di quelli del Siracusa. Dopo un lungo conciliabolo con i suoi assistenti, durato circa tre minuti, l'arbitro ha poi deciso di annullare il gol, che se fosse stato convalidato avrebbe comportato la probabile ripetizione del derby di Sicilia per grave errore tecnico.