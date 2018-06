Sir Alex Ferguson lascia l'ospedale: "Sta bene, torna a casa"

Ad un mese dall'operazione per l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito e che aveva spaventato l'intero mondo del calcio, l'ex allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, è stato dimesso dall'ospedale. L'ex tecnico scozzese, 76 anni, sta meglio e tornerà a casa, anche se continuerà ad essere monitorato dalla famiglia.

Una fonte a lui vicina ha dichiarato che Ferguson è un vincente e non avrebbe potuto perdere questa battaglia, esattamente come credevano tanti tifosi e appassionati di calcio: "Sta bene, cammina ed è felice di essere nuovamente a casa". Inoltre Ferguson avrebbe già detto di voler tornareal più presto a Old Trafford per seguire le partire del suo United. Prima però c'è un Mondiale da seguire in totale relax per riprendersi al meglio.