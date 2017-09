Sion, il presidente aggredisce l'ex ct della Svizzera a bordo campo

Episodio increscioso al termine della sfida tra Lugano e Sion andata in scena a Cornaredo. Christian Constantin, presidente dei biancorossi, ha aggredito a bordo campo Rolf Fringer, ex ct della Svizzera e ora opinionista di Teleclub, insultandolo, spintonandolo e schiaffeggiandolo. E' stato lo stesso Contantin a spiegare proprio a Teleclub il motivo di quanto accaduto: "L'ho colpito e gli ho dato un calcio nel c.... In settimana Fringer ha scritto un articolo in cui mi ha criticato e maltrattato pesantemente... quindi sono andato a regolare i conti con lui".



Il numero 1 della formazione svizzera ha quindi risposto così al cronista della tv privata che gli chiedeva se il suo comportamento fosse presidenziale: "Non lo so, ma quando si viene aggrediti bisogna difendersi". Fringer ha annunciato che sporgerà denuncia.

FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano - Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH — Mr. Oli (@aulit_z) 21 settembre 2017