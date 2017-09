Simeone-Atletico fino al 2020: il matrimonio continua

"L'amore che prova per noi non è neppure lontanamente normale". Lo strano commento su Twitter di un tifoso dell'Atletico Madrid alla notizia ufficiale postata dalla società dà l'idea di cosa e chi sia Diego Pablo Simeone per i colchoneros. Un allenatore, certo, e lo sarà fino al 2020, perché la notizia, appunto, è questa: il Cholo ha firmato il nuovo contratto prolungando di altre due stagioni l'accordo già esistente in scadenza nel 2018. Arrivato nel dicembre 2011, si conferma così il secondo tecnico più longevo su una panchina in Europa, preceduto soltanto da Arsene Wenger, all'Arsenal dal 1996.



Ma Simeone è molto più che un semplice tecnico per la sua squadra. Ne rappresenta l'anima. Era così già da calciatore: in quel caso aveva dovuto allontanarsi e poi tornare. Sulla panchina, invece, si è seduto nel 2011 e non si è più mosso, producendo miracoli in serie, come la Liga del 2014 e le due finali di Champions perse col Real, una ai supplementari (dopo essere stato in vantaggio fino al 93') e l'altra ai rigori.



Con questa firma Simeone allontana definitivamente le voci di un possibile addio: il fatto che arrivi nel bel mezzo della sanzione al club, impossibilitato a fare mercato quest'estate, è un altro segnale di amore. L'Inter l'aveva cercato, ma ora ha Spalletti e ci sono tutti i presupposti per un lungo matrimonio con il tecnico toscano. Il Cholo, fino al 2020, è impegnato. E chissà, forse lo sarà per altri dieci anni.