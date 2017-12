Sicula Leonzio-Juve Stabia, rigore a due tocchi: l'arbitro annulla

Mauro Bollino è un'ala destra ed è mancino e, chissà, forse per questo ha voluto provare l'ebbrezza di sentirsi Leo Messi per un giorno: così, quando l'arbitro Paterna ha assegnato un rigore alla Sicula Leonzio, anziché calciare in porta, ha preferito passare la palla al compagno Arcidiacono che, come fece Suarez in Barcellona-Celta Vigo del 14 febbraio 2016, ha messo la palla dentro. Il problema è che - come ha "denunciato" il club siciliano in tempo reale su Facebook - l'assistente Biava ha segnalato qualcosa all'arbitro e il gol è stato annullato. Impossibile che sia stato fischiato un fuorigioco (Arcidiacono era dietro la linea della palla), più probabile che Arcidiacono sia entrato anticipatamente in area, ma a quel punto il rigore andava ripetuto.



La partita è finita 0-0 e la Sicula Leonzio, costretta a giocare sul neutro di Catania e penultima in classifica in Serie C, non l'ha presa bene. Così il presidente Leonardi è esploso a fine partita: "Se questo è il calcio e la Leonzio deve retrocedere, me lo venissero a dire in faccia. Se vogliono farci fuori dai giochi devono dircelo ora, altrimenti con i miei soldi preferisco fare del bene ai bisognosi. L’arbitro sa benissimo di aver sbagliato, infatti quando gli ho chiesto spiegazioni balbatteva e non sapeva cosa rispondermi. È stata una vergogna. Mi auguro che il signor Paterna non arbitri mai più nella sua vita, perché non è in grado di farlo. Sono stanco di spendere tanti soldi e poi ci si mette anche l’arbitro. È pura follia, non conoscono i regolamenti".



"La Leonzio ha fatto un’ottima gara e avrebbe meritato di vincere - ha aggiunto Leonardi -. Ma dobbiamo dire che siamo stati idioti a provare una cosa del genere, in quanto queste giocate vengono fatte in Champions League e da grandi campioni. Non ci sono attenuanti però tu arbitro non puoi stravolgere il regolamento. Ormai è da inizio campionato che stiamo subendo torti, sono stanco e chiedo alla Lega di essere tutelato".