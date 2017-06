Shaw rivela: "Una rivista mi ha chiesto di posare nudo..."

Wayne Shaw continua a tenere banco. All'ex portiere del Sutton, cacciato dopo aver mangiato una torta di carne in panchina durante la sfida di FA Cup con l'Arsenal (il tutto era legato a una scommessa), sarebbe infatti arrivata una proposta molto particolare.



"Pare che io sia un tipo e che la gente mi voglia vedere. Un giornale mi ha chiesto se mi può fotografare nudo, eccetto che per i guantoni. Non sono ancora sicuro della risposta che darò. Questa è la cosa più pazzesca che mi sia mai successa" sottolinea il 45enne. Shaw finirà davvero sulla rivista? Non si accettano scommesse...