Shaw, nuova vita dopo il licenziamento: ora vende i panini

Nuova vita per Wayne Shaw. L'ex portiere del Sutton era diventato una celebrità dopo aver mangiato un pasticcio di carne in panchina nel corso della sfida di FA Cup contro l'Arsenal. Quell'insolito spuntino era stato quotato dagli scommettitori e anche il sospetto sulle scommesse ha portato al licenziamento del giocatore. Ma Shaw non ha perso tempo e ha trovato subito un nuovo lavoro: per aiutare una piccola impresa familiare sfruttando la sua notorietà adesso i pasticci di carne li vende...

#wayneshaw Sutton sacked keeper is serving my pies today. Sells one, eats one...@TheSun @LOFansTrust Come on down and help the cause. pic.twitter.com/Oan7GadOyG