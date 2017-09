Shanghai Shenhua, Tevez e Guarin fuori rosa

"Tevez e Guarin sono in sovrappeso. Non sono in grado di giocare". Con questo lapidario commento il nuovo tecnico dello Shanghai Shenhua, Wu Jingui, ha spiegato l'esclusione dell'ex Juve e dell'ex Inter, di fatto messi fuori rosa fino a quando non rientreranno in condizione.

"Ho allenato un sacco di grandi stelle e i miei giocatori non sono mai stati scelti per la loro reputazione - ha spiegato il tecnico che ha preso il posto del dimissionario Poyet - Io devo assumermi la responsabilità per la squadra e i giocatori. Se non sei in condizione di dare il massimo, io non posso mandarti in campo".

Tevez, soltanto due gol in 11 presenze da quando a gennaio è sbarcato in Cina - è ancora il giocatore più pagato al mondo (guadagna 720mila euro a settimana, ovvero 38 milioni all'anno) ma da tempo sta manifestando la voglia di tornare la Boca Juniors e le dichiarazioni del suo allenatore potrebbero velocizzare il processo.