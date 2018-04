Shanghai Shenhua, grave infortunio per Martins: 7 mesi di stop

Infortunio shock per Obafemi Martins. L'attaccante dello Shanghai Shenua nel corso della sfida di Champions asiatica contro i Kashima Antlers ha rimediato la rottura del tendine del quadricipite della coscia destra nel tentativo di calciare in porta. L'ex punta nigeriana dell'Inter dovrà stare fermo sette mesi: la sua stagione è purtroppo finita in anticipo: il 33enne soltanto sabato scorso aveva messo a segno una tripletta all'Hebei Fortune e coltivava la speranza di essere convocato ai Mondiali. Il sogno ora è svanito.

Brutal injury for former #Sounders star Obafemi Martins. He'll be out for 6-7 months with a torn hamstring, suffered in #ShanghaiShenhua's 2-2 draw in #ACL2018 yesterday. He landed awkwardly after taking a shot off the dribble, and had to be stretchered off. #ObaGoal #MLS #CSL pic.twitter.com/qruYfC2BCB