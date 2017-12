Shakira: "I calciatori sono mercenari, ma il mio Piqué..."

“La mia famiglia è al centro del mio mondo”. Queste le parole della pop star internazionale Shakira, in un’intervista esclusiva per l’Italia, in onda questo pomeriggio a Verissimo.

La cantante colombiana, in partenza con il suo “El Dorado World Tour”, parla con grande sincerità del compagno Gerard Piqué, difensore del Barcellona. Sull’attaccamento del giocatore alla maglia del Barça dichiara: “Il suo cuore batte per il Barcellona. Penso sia stato uno dei pochi giocatori, che è nato e cresciuto qui, che abbia interiorizzato l’ideologia della squadra. Penso che in questo momento non vi sia denaro o niente al mondo che lo comprino. La sua lealtà e la sua fedeltà sono tutti per il Barcellona. E’ diventato un’istituzione di questa squadra”. E aggiunge “E’ difficile trovare un giocatore così, perché i calciatori sono in un certo senso dei mercenari, vanno e vengono, passano da una squadra all’altra”.

Da sei anni insieme, Shakira e Gerard hanno due splendidi figli e sono considerati una delle più belle coppie dello showbiz. A Silvia Toffanin, che le chiede se Gerard le abbia rivoluzionato la vita, risponde: “Sì definitivamente. Prima dicevo sempre ‘con un calciatore giammai’, non mi sarei mai immaginata insieme a un giocatore di calcio. E’ stata una dolce punizione del destino”. “Io e lui ci completiamo. Siamo molto simili in molte cose. Compiamo gli anni nello stesso giorno, (il 2 febbraio ndr), e siamo entrambi molto passionali, intensi, viviamo tutto al massimo. Diciamo che lui è più tranquillo e io sono un po’ più drammatica”.

L’artista, che non ha mai dimenticato le sue origini colombiane e continua ad aiutare i bambini del suo paese, (con la fondazione Pies Descalzos), rispetto ad allargare la sua famiglia con un terzo figlio, confida: “Se arriva sarà il benvenuto. Ma in questo momento con due bimbi che valgono per sei… non sai come sono! Hanno preso tutto dalla mamma e dal papà. Si muovono come yoyo tutto il giorno. Sono molto divertenti, ma io alle undici di sera sono ridotta uno straccio”.