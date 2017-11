Serie D, Emanuele Filippini batte il Treno e fa assumere Antonio

Hanno trascorso una carriera insieme sui campi di Serie A nelle file di Brescia, Palermo, Lazio, Treviso e Livorno e oggi che Emanuele e Antonio Filippini sono due allenatori si fanno ancora gli assist.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, domenica scorsa Emanule, che da circa due settimane allena il Rezzato in Serie D, ha espugnato il campo del Trento con un sonoro 5-1 e in questo modo ha 'fatto assumere' il gemello Antonio.

Già, perché al termine della partita il Trento ha deciso di esonerare l'allenatore Vecchiato per affidare l'incarico ad Antonio Filippini, che dall'esonero dal Lumezzane del 2016 era ancora alla ricerca di una panchina. Un assist niente male quello di Emanuele, grazie al quale la carriera dei due gemelli può proseguire in simbiosi anche in panchina dopo averlo fatto in campo.