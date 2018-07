Serie C, Sicula Leonzio: "La Juventus B falserà il campionato"

La rivoluzione delle squadre B, per ora, non ha sortito gli effetti sperati: solo la Juventus ha aderito alla possibilità e la seconda formazione bianconera giocherà nel campionato di serie C 2018/19. Questo non lascia tranquillo Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio: "Le seconde squadre sono un flop, un esperimento che non porta da nessuna parte. La Juventus B farà dei danni e falserà il campionato: non è una neopromossa ma sarà sicuramente forte, lo abbiamo visto nel calcio femminile che dove i bianconeri mettono impegno poi non fanno butta figura".



Leonardi poi precisa che non ce l'ha con la Juve, è un ragionamento generale: "Dovrebbero sistemare le vere problematiche della serie C, non capisco cosa c'entrino queste squadre. Il calcio è al collasso, basta vedere Bari e Cesena. C'è tanta confusione, si andrà per tribunali e magari la prima giornata slitterà".