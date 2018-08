Serie C, Rimini: venduto il 25% in cryptovaluta

Mentre la serie C attende con pazienza l'inizio del campionato (salvo altre proroghe, via il 16 settembre), una delle sue squadre è protagonista di una prima volta storica per il mondo del calcio. Il Rimini è diventata la prima società al mondo ad essere venduta in cryptovaluta, cioè moneta virtuale come i Bitcoin e suoi derivati: il 25% delle quote è stato infatti ceduto dal patron Giorgio Grassi all'Heritage Sports Holding che non è nuova a pagamenti del genere visto che in passato aveva acquisito cartellini di calciatori proprio in cryptovaluta.