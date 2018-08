Serie C, la Juventus Under 23 ad Alessandria: i tifosi dei Grigi protestano

La Juventus B, che si chiamerà Juventus Under 23, ha scelto di giocare le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie C al Moccagatta di Alessandria. La decisione della seconda squadra bianconera ha fatto arrabbiare i tifosi dei Grigi al punto che, riporta la Gazzetta dello Sport, è quasi nato un comitato per il no e potrebbe esserci una manifestazione pubblica per ribadire la contrarietà alla condivisione dell'impianto (con qualsiasi altra formazione).



Peraltro Alessandria e Juve U23 dovrebbero fare parte dello stesso girone e quindi è in vista un derby proprio al Moccagatta. Il presidente dei Mandrogni Luca Di Masi in merito garantisce: "Ci saranno sempre e solo i nostri tifosi in curva. Questo è un punto fermo dell’accordo, loro andranno nel settore ospiti. Per noi è un motivo di vanto, la Juventus ha scelto il nostro stadio per qualità, e non quello di Novara o Vercelli".



Più in generale sulla coesistenza spiega: "I dirigenti bianconeri sono stati a Novara, Vercelli e Alessandria e hanno giudicato il nostro stadio come quello con gli standard più lati. E ci hanno scelti: è un onore".