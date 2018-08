Serie C, l'inizio del campionato 2018/19 potrebbe essere rinviato

Martedì prossimo sarebbe stato il giorno per la presentazione dei calendari della serie C 2018/19 ma mai quanto oggi è doveroso usare il condizionale: la Lega Pro ha infatti comunicato "l'impossibilità a procedere per il 7 agosto alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva". Ora servirà aspettare lunedì 6 agosto la decisione del Consiglio Direttivo della Lega Pro ma calendari, e di conseguenza campionato, sono a forte rischio slittamento.



Il comunicato ipotizza una nuova data "presumibilmente il 22 agosto" e, considerato che originariamente l'inizio della serie C 2018/19 era previsto il 25 agosto, il rinvio della prima giornata è da considerarsi una formalità. La situazione è figlia delle tante situazioni di difficoltà che potrebbero aprire a ripescaggi in serie B (e quindi aprire posti in serie C) ma anche società a rischio fallimento che non riuscirebbero ad iscriversi in terza serie creando nuove caselle.