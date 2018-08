Serie C: Juventus Under 23, Zironelli l'allenatore

Ora che la Figc ha confermato l'ammissione della seconda squadra della Juventus per il campionato di serie C 2018/19, fervono i preparativi per arrivare al debutto di fine agosto. Innanzitutto il nome: non Juventus B come sembrava ma Juventus Under 23 anche per rispondere ai requisiti del regolamento (almeno 19 calciatori sui 23 in distinta devono essere nati dal 1996 in poi).



L'allenatore sarà Mauro Zironelli, ex tecnico del Mestre e che era stato nominato dal Bari prima del fallimento, che sta lavorando già con parte del gruppo alla Continassa. A proposito della rosa, questi i possibili nomi composti soprattutto da Primavera bianconeri:

PORTIERI: Branescu, Busti, Del Favero, Marricchi, Nocchi

DIFENSORI: Andersson, Barlocco, Beruatto, Coccolo, Del Fabro, Delli Carri, Kameraj, Parodi, Vogliacco, Zanandrea, Zappa

CENTROCAMPISTI: Di Pardo, Fernandes, Kastanos, Macek, Mosti, Muratore, Pereira, Tamba M’Pinda, Touré

ATTACCANTI: Beltrame, Del Sole, Goh, Lanini, Olivieri, Pozzebon, Udoh



Sarà possibile inserire tre fuoriquota più un portiere, ancora da individuare. Già presente il recente colpo Idrissa Touré, classe 1998 preso dal Werder Brema e si rivedranno tanti giovani che hanno accumulato esperienza importante in ICC 2018 con la prima squadra: Del Favero, Beruatto, Di Pardo e Macek, Pereira e Fernandes.



Infine, lo stadio: si giocherà probabilmente al Moccagatta di Alessandria ma rimane viva l'ipotesi del Piola di Vercelli.