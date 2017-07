Serie C, il Mestre ingaggia Sodinha

Continua l'esperienza in Lega Pro - che dalla prossima stagione tornerà a chiamarsi serie C - per Felipe Sodinha che, però, lascia il Mantova (breve parentesi con nove presenze e due gol) per andare al Mestre.



Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi manifestato dal giocatore, è arrivata anche la conferma del club veneto: "(martedì, ndr) la vera ciliegina sulla torta sarà la presenza e la presentazione ufficiale ai tifosi di Felipe Sodinha, il primo grande acquisto degli Orange, che dopo aver deliziato piazze importanti del calcio nazionale col suo magico sinistro è pronto e carico per ricominciare la sua avventura vestendo la nostra maglia".



Sodinha era ripartito da Mantova dopo oltre un anno di inattività per problemi fisici che lo spinsero a dichiarare il ritiro a soli 27 anni.