Serie C, colpo Carrarese: annunciato Maccarone

“Carrarese calcio 1908 rende noto il tesseramento del calciatore Massimo Maccorone, classe 1979. Il bomber di Oleggio, da oltre 200 gol in carriera, si legherà alla società di Piazza Vittorio Veneto con un contratto annuale con decorrenza 1 luglio 2018”. Con questo comunicato il club di Serie C annuncia il ritorno in Italia di Big Mac, che chiusa ufficialmente la sua avventura al Brisbane Roar in Australia, ci candida ad essere uno dei grandi protagonisti del campionato nella prossima stagione.

L'ex attaccante di Empoli, Middlesbrough, Parma, Siena, Palermo e Sampdoria è entusiasta per la sua nuova avventura e ha salutato i suoi nuovi tifosi con un messaggio apparso sul sito ufficiale del club: "La Carrarese sarebbe potuta essere la mia squadra anche la scorsa stagione, ma non mi sentivo pronto per essere un valore aggiunto - ha scritto Maccarone - Oggi è tutto diverso e ho raggiunto Carrara con entusiasmo e conscio delle responsabilità che mi stimolano a dare sempre di più perchè ho capito, sin da subito, che gli obiettivi sono importanti e le ambizioni altissime in questa piazza. Superfluo è dire che Mister Baldini è stato il traino di questa scelta anche se voglio ringraziare la societá per la sua accoglienza nei miei riguardi. A Carrara non manca nulla per puntare in alto e il passato campionato deve essere punto di partenza per arrivare veramente in alto la prossima stagione. Le sfide mi piacciono ed insieme ai miei compagni e allo staff non ci poniamo limiti perchè tutti dovranno temere la nostra fame e la voglia di vincere”.