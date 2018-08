Serie C 2018/19, ufficiale l'ammissione della Juventus B

La Federcalcio ha reso noto ufficialmente l'ammissione della Juventus B per il prossimo campionato di serie C: il club bianconero - unico a presentare domanda e primo in ordine di ripescaggi per la terza divisione che partirà il 25 agosto - è quindi il primo in Italia ad avere una seconda squadra. Con la Juve B, che si chiamerà Juventus U23 e ha tempo fino al 10 agosto per effetturare gli adempimenti previsti dal regolamento, ammesse anche Cavese ed Imolese, niente da fare per Como e Prato.



Questo il comunicato della Figc: "Il Prato e il Como non sono stati ammessi al Campionato di Serie C 2018/2019. Il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, esaminata la domanda presentata dai due club e considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, le società sopra indicate non hanno soddisfatto tutti i requisiti prescritti, ha respinto entrambe le richieste. Sono state invece ammesse la Cavese, l’Imolese e la seconda squadra della Juventus".