Serie B, vincono le big, Gilardino show, cade Inzaghi

Vincono tutte le big e così la giornata numero 33 del campionato di Serie B è più che altro la notte di Alberto Gilardino. Perché segna la sua prima doppietta con la maglia dello Spezia e perché a 35 anni dimostra una professionalità fuori dal comune: non partiva titolare dal 20 gennaio, aveva messo piede in campo una volta nelle ultime dieci partite, eppure è capace non solo di decidere ancora le partite, ma anche di segnare gol bellissimi come quello del 2-1 al Cittadella, con un tiro al volo che ha ricordato le prodezze di Totti e Van Basten.



Lo Spezia si riporta a -2 dalla zona playoff (ma il Perugia ottavo ha due partite in meno), mentre davanti corrono tutte: l'Empoli batte 2-0 la Salernitana grazie alla dopppietta di Alejandro Rodriguez, l'attaccante di scorta che per una volta si sostituisce ai titolari Caputo e Donnarumma, prima colpendo di testa sullo splendido cross di Pasqual, poi sfruttando un assist di Caputo nel recupero; il Frosinone soffre col Venezia, va sotto per un'autorete goffa di Ariaudo, poi ribalta il risultato nella ripresa con un gran gol di Maiello e il guizzo di Ciano; il Palermo sbanca Chiavari con la rete di La Gumina e l'autogol di De Santis, stringendo i denti solo nel finale dopo che Gatto aveva riaperto la partita per l'Entella; il Parma, infine, passa ad Avellino portandosi sul 2-0 al 7' con Gagliolo e Barilla, inutile la rete di Asencio per gli irpini.



Nelle altre partite tutti colpi casalinghi con lo stesso risultato, 2-1: il Brescia batte il Pescara, il Foggia mette nei guai la Pro Vercelli e fa un passo decisivo verso la salvezza, il Carpi piega la Ternana e agguanta il Perugia all'ottavo posto.