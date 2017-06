Serie B: Verona vittoria e vetta, Bari ko nel big match

Il solito Giampaolo Pazzini, sempre più capocannoniere di categoria con 13 gol, firma il successo con cui il Verona batte il Bari nel big match del posticipo della sedicesima giornata di serie B e torna da solo in vetta al campionato. La rete che vale il primato solitario arriva a sette minuti dalla fine, su assist di Valoti: gli uomini di Pecchia approfittano al meglio degli stop di Frosinone, Benevento e Cittadella.



Il Frosinone, infatti, non va oltre l'1-1 in casa contro la Ternana. I ciociari passano in vantaggio al 12' con Ariaudo ma vengono raggiunti dal rigore di Avenatti al 41'. La squadra di Marino si porta al primo posto solitario con un punto di vantaggio sul Verona, impegnato domenica contro il Bari. Frena anche il Benevento, bloccato 0-0 sul campo del Vicenza. Terminano con lo stesso punteggio i match fra Spal e Latina, e tra Perugia e Novara. Sempre nelle zone alte della classifica il Cittadella cade 2-0 contro il Carpi: Catellani all'8' e Lasagna al 29' stendono i veneti.



Sorride il Brescia di Brocchi grazie alla rete decisiva di Bisoli al 61': l'Ascoli si deve arrendere. Bene anche il Cesena, che ha la meglio per 3-0 sull'Avellino in uno scontro molto delicato. Vanno a segno Djuric al 18', Dalmonte al 70' e Ciano all'85' . Nel finale il Pisa batte il Trapani: decide Eusepi al 78'. Il posticipo Salernitana-Pro Vercelli finisce 1-1.