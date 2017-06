Serie B, Verona-Salernitana 2-0: Pazzini gol, Pecchia scappa

Il Verona torna a correre e scappa di nuovo, da sola, in testa alla classifica di Serie B. Fermato dal Latina la settimana scorsa, alla ripresa del campionato, l'Hellas si riscatta battendo 2-0 la Salernitana. Merito del solito Giampaolo Pazzini, al gol numero 17 in 19 presenze e nettamente al comando della classifica marcatori: il centravanti prende il tempo al diretto marcatore sul cross dalla destra di Romulo e insacca di testa.



Nel secondo tempo la capolista chiude i conti al 61': Zuculini controlla il pallone al limite dell'area di rigore e serve l'accorrente Luppi a sinistra, l'attaccante batte l'incolpevole Gomis con un pregevole tiro di destro a giro che finisce nell'angolino alla sinistra del portiere campano. A parte una gran botta di Perico dalla distanza, il Verona non corre rischi: il 2-0 lo riporta a +3 sul Frosinone.