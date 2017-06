Serie B: Verona ko ad Avellino, il Frosinone piega il Carpi e vola in vetta

Nella 25.ma giornata di Serie B scossone in testa alla classifica. Il Verona cade infatti 2-0 ad Avellino per effetto delle reti di Paghera (su rigore) e Verde, e viene sorpassato dal Frosinone. I ciociari superano di misura il Carpi: decide il gol di Terranova. Grazie a questo successo la formazione di Marino vola in vetta a quota 47 punti, a +2 sui veneti.



Al terzo posto, a -3 dalla capolista, si conferma la Spal che con un rotondo 3-0 batte in trasferta l'Entella. I liguri, in 10 dal 4' per l'espulsione di Braye, sono trafitti da Floccari su rigore, Mora e Costa. Il Benevento ha la meglio per 2-1 sul Latina e mantiene la quarta posizione. I nerazzurri passano in vantaggio con Corvia ma subiscono la rimontra firmata da Pezzi e Ciciretti. Dal 45' gli ospiti hanno giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Matteo (doppia ammonizione).



Non sbaglia lo Spezia, vittorioso 2-0 sul campo della Pro Vercelli. Vanno asegno Maggiore e Fabbrini. Rallenta invece il Cittadella, bloccato 1-1 a Novara: Iunco replica a Galabinov. Terminano in parità anche Brescia-Pisa (1-1), Ascoli-Trapani (2-2) e Cesena-Bari (1-1). Nel posticipo della domenica il Perugia si aggiudica 1-0 il derby umbro con la Ternana: decisivo il colpo di tacco di Nicastro.