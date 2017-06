Serie B, Verona e Frosinone vincono e accorciano in vetta

Pazzo Verona. Nel senso letterale del termine. Perché per una volta Pazzini non è il protagonista assoluto. Nella rocambolesca vittoria contro il Vicenza il centravanti non entra nel tabellino: a risultare decisivo, così, è l'ex juventino Romulo che mette il piede nel gol del temporaneo 2-2 di Bessa all'88' e segna personalmente il 3-2 al 95'. L'Hellas sale così a -5 dalla Spal e consolida il secondo posto: dopo gli attimi di terrore prima della partita, con il bus preso a sassate dai tifosi ospiti, dopo c'è spazio solo per la gioia.



La partita è un fiume di emozioni: il Verona avanti con Siligardi al 20'. viene raggiunto al 33' da Bellomo e superato al 14' del secondo tempo dalla rete di Esposito. Pecchia manda in campo anche Ganz per cercare di recuperare ma è il Vicenza che rischia di chiudere la partita in contropiede. A rendere le cose difficili per i padroni di casa è anche il portiere ospite bravissimo in più di una circostanza, ma deve arrendersi a due minuti dal termine sul destro di Bessa che fa 2-2. Sembra tutto finito ma nei 5' di recupero succede di tutto: prima ci prova Valoti, poi Ganz prima del gol-partita di Romulo a pochi secondi dalla fine del recupero. Qualche scaramuccia nel finale per il tanto nervosismo, ma a Verona è grande festa.

Ai gialloblu risponde in serata il Frosinone, che chiude il quadro della 39esima giornata espugnando 3-1 il campo della Salernitana. Tutto facile per gli uomini di Pasquale Marino, che partono fortissimo e all'ottavo minuto sbloccano subito la gara con Mazzotta. Dieci minuti dopo ancora il centrocampista ciociaro protagonista, per anticiparlo Bittante mette nella sua rete e firma lo 0-2. La partita si chiude di fatto nel finale del primo tempo, quando Minala perde le staffe e, dopo essere stato ammonito, spinge il direttore di gara e si becca il rosso: due minuti più tardi clamoroso abbaglio dell'arbitro Pasqua, che giudica da rigore un intervento sul pallone di Vitale e assegna il penalty che Ciofani non sbaglia (3-0 e 12esimo gol in campionato per l'attaccante). Nella ripresa non succede praticamente nulla fino ai minuti finali, quando Vitale si fa cacciare per doppia ammonizione e Coda accorcia le distanze su rigore. Frosinone a meno uno dal Verona al terzo posto, la Salernitana resta ferma a quota 51.