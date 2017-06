Serie B, Verona e Frosinone fanno un passo verso la A

La serie B a due giornate dal termine sembra già avere le tre candidate per la promozione in serie A: la capolista Spal (che vincendo domenica contro la Pro Vercelli sarà promossa) ma anche Verona e Frosinone che, nel 40° turno del campionato cadetto, vincono due partite fondamentali per mettere tra loro e il Perugia quarto quei 10 punti necessari ad evitare i playoff.



I gialloblù espugnano il Comunale di Chiavari con una partenza a razzo: due volte in vantaggio con Bessa e Pisano tra il quarto e il decimo minuto, il Verona subisce l'1-2 di Caputo su rigore ma alla fine resiste al ritorno dell'Entella anche grazie all'espulsione finale di De Paola. Scarto minimo pure per il Frosinone, 1-0 casalingo al Trapani firmato Dionisi (e al 54' Dionisi sbaglia un calcio di rigore).



Pomeriggio amaro per il Benevento che sogna di agganciare il Perugia al quarto posto ma si deve accontentare del pareggio ad Ascoli. Gli uomini Baroni rimangono in dieci dopo soli 5 minuti per l'espulsione di Lopez (steso Orsolino per chiara occasione da rete) ma riescono a passare con Ceravolo. Quando il peggio sembra passato, ecco la beffa: all'88' doppio giallo per Chibsah e al 91' l'autogol di Eramo per l'1-1 finale. Il Carpi batte 2-0 la Salernitana, superata dal Novara reduce dal successo esterno a Cesena. A quota 53 anche il Bari che pareggia ad Avellino.



Si intensifica la lotta per non retrocedere. In attesa di Pisa-Cittadella, successo fondamentale della Ternana in casa del Vicenza (rete decisiva di Falletti al 66') mentre il Latina sogna a lungo il colpaccio a Brescia ma al 94' Caracciolo pareggia la rete di Dellafiore: finisce 1-1.