Serie B: Verona-Benevento 2-2, Romulo salva la capolista

Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Verona e Benevento, con gli ospiti due volte avanti e due volte raggiunti. Al vantaggio nella prima frazione di Cissé (11') per i campani, ha risposto Luppi su cross di Souprayen (20'). Da calcio da fermo però ospiti che tornano ancora in vantaggio con capitan Lucioni (27').



Ripresa nervosa con tre espulsi: Cissé per doppio giallo, l'allenatore del Benevento Baroni per proteste ed il gialloblù Pazzini con un rosso diretto incomprensibile. L'Hellas comunque non ci sta a perdere e trova il pari dal dischetto. Venuti atterra Souprayen e l'arbitro decreta il penalty che Romulo trasforma. Il Verona rimane leader della Serie B, ma il Benevento conferma il suo ruolo di outsider di livello