Serie B, ventesima giornata: il Frosinone aggancia il Verona in vetta

Finisce 0-0 l'anticipo della ventesima giornata di Serie B tra Pisa e Spezia e per i toscani è un buon pareggio, visto anche che era fortemente rimaneggiato con 11 assenze tra infortunati e squalificati. Si chiide in parità, 1-1, anche il big match della serie B tra Carpi e Verona. Un botta e risposta tra i bomber delle due squadre: avanti la squadra di casa con Lasagna al 14', prima dell'intervallo il pareggio al 48' di Pazzini, al quindicesimo centro stagionale, che finalizza una bella azione corale dei veneti. Un gol di testa di Dionisi al 95' decide la sfida fra Frosinone e Benevento. Il 3-2 finale è lo specchio di una partita che in bilico fino all'ultimo secondo. Con i tre punti il Frosinone aggancia in vetta il Verona ma il Benevento non esce assolutamente ridimensionato. La Spal batte 4-0 la Ternana al 'Paolo Mazza' e vola al terzo posto in classifica.



L'Entella torna alla vittoria (4-1) dopo sette turni di digiuno battendo il Novara al Comunale di Chiavari. Perugia e Latina pareggiano 1-1 al "Curi": avvio di partita intenso, con due reti in 10'. Vantaggio del Perugia al 4' con Guberti in gol su una respinta di Pinsoglio. Pari del Latina all'8 con Dellafiore. Ascoli e Bari chiudono sull'1-1 il match del Del Duca, con i bianconeri che ottengono il pareggio al 92' grazie a Perez. Continua la risalita in classifica del Vicenza ch battendo 2-0 al Menti il Cittadella ottiene la terza vittoria consecutiva e si allontana dalla zona retrocessione. Quarta vittoria di fila per il Cesena al Manuzzi, 3-1 al Trapani, e quarta di fila per Camplone davanti al proprio pubblico. Il Brescia regola 2-1 la Pro Vercelli nel segno del suo bomber Caracciolo, autore di una doppietta. L'Avellino fa suo il derby con la Salernitana e ritrova, grazie alla cura Novellino, punti importanti in chiave salvezza: gli irpini vincono 3-1.